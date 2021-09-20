Россия готова оказать поддержку МАГАТЭ в закреплении зеленого статуса атомной энергетики

Россия готова оказать поддержку Международному агентству по атомной энергии в закреплении "зеленого" статуса атомной энергетики, заявил глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в ходе 65-й Генеральной конференции МАГАТЭ.
По словам Лихачева, вклад атомной энергетики в борьбу с изменением климата трудно переоценить. Действующие в мире АЭС обеспечивают экономию выбросов парниковых газов, сопоставимую с поглощающей способностью всех лесов планеты.
"У нас в России нет сомнений в том, что современная атомная энергетика соответствует принципам устойчивого развития и обеспечивает экономику стабильной и чистой энергией. Высочайшие стандарты безопасности, закрепленные, в том числе, в нормах МАГАТЭ, гарантируют отсутствие негативного воздействия атомных объектов на здоровье человека и окружающую среду. В России в этом году устойчивость ядерной энергетики будет закреплена законодательно в национальной таксономии "зеленых" проектов", - сказал он.
"Уверены, что именно Агентство, как ключевая профильная организация, должна сыграть центральную роль в усилиях по закреплению статуса атомной энергетики в качестве "зеленой". Готовы оказать необходимую поддержку", - подчеркнул глава "Росатома".
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