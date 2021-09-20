Лукашенко стремится избежать упреков в том, что меняет Конституцию Белоруссии под себя

Референдум по изменениям в Конституцию Белоруссии будет проведен, как и было обещано, при этом его цель не в том, чтобы удержать власть, заявил президент республики Александр Лукашенко.
Как сообщает президентская пресс-служба, Лукашенко согласовал в понедельник назначение руководителей местных органов власти.
"У каждого свои будут функции, но цель будет одна. Председателям райисполкомов и сотрудникам вертикали власти придется, конечно, нелегко. Впереди у нас референдум. Нам придется проводить его, убеждать людей, хотя напрягаться мы особо не будем. Мы просто людям расскажем, какие перемены нас ждут в связи с изменением Конституции, чтобы нас не упрекнули, что мы тут удерживаем дико власть посиневшими руками, как я часто говорю, и вот под себя делаем эту Конституцию. Никто под себя ничего делать не собирается. Как обещали, так проведем референдум", - заверил Лукашенко.
Он подчеркнул, что организовать референдум - задача, в том числе и местных органов власти.
Лукашенко в очередной раз обратил внимание чиновников на необходимость работы с людьми. "Если мы хотим поддержки со стороны населения, со стороны белорусского народа, так надо работать с народом. Вот такие вот задачи", - пояснил он.
Лукашенко на Всебелорусском народном собрании (ВНС) в феврале этого года заявил, что проект новой Конституции будет готов в течение года.
В середине марта он подписал указ №105 о Конституционной комиссии. Документ принят для реализации положений резолюции ВНС. Созданной комиссии поручено было разработать предложения по изменению основного закона страны и обеспечить их всенародное обсуждение. В ее состав вошли 36 человек во главе с председателем Конституционного суда Белоруссии Петром Миклашевичем.
Комиссия предложила внести изменения в 59 статей Конституции, включить в нее 16 новых статей, исключить две.
Так, в проекте новой Конституции предлагается повысить до 40 лет возрастной ценз для избрания на пост президента страны. Сейчас президентом Белоруссии может быть избран гражданин республики по рождению, не моложе 35 лет, обладающий избирательным правом и постоянно проживающий в стране не менее 10 лет непосредственно перед выборами.
Кроме того, предлагается уточнить конституционные сроки пребывания в должности президента, установив, что одно и то же лицо может быть президентом не более двух сроков.
Среди других новаций - введение нового правозащитного института - уполномоченного по правам человека, а также увеличение срока полномочий парламента с 4 до 5 лет.
Комиссия уже представила президенту выработанные предложения для последующего их вынесения на республиканский референдум.
В Нахчыване стартовали азербайджано-турецкие военные учения "Непоколебимое братство-2021"
Алиев поздравил Путина с победой «Единой России» на выборах в Госдуму, президенты обсудили перспективы азербайджано-российского сотрудничества
Спецпредставитель ПА ОБСЕ по Южному Кавказу посетит Азербайджан для обсуждения региональных вызовов
США начали проверку 30 млн машин с подушками безопасности Takata
Турция обсудила с Газпромом поставки газа накануне истечения части контрактов
Китай в январе-августе увеличил добычу нефти на 1,5%, газа - на 10,8%
В Азербайджане зафиксирован резкий спад новых случаев COVID-19
В Петербурге установят памятник Узеиру Гаджибекову
Таможенники Азербайджана пресекли транзитную контрабанду почти 528 кг героина из Ирана в Латвию
ИВ Губинского района направит свыше 1,3 млн манатов на работы по благоустройству
ИВ Гусарского района купила легковые автомобили на 180 тыс. манатов
ГААД получит 8 млн манатов на продолжение строительства автодороги в Уджарском районе
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Компания Bakcell присоединилась к масштабной экологической кампании
Известный топ-менеджер возглавит телекоммуникационное направление в NEQSOL Holding
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог