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Дальнее зарубежье 20.09.2021 15:34

В аэропорту Кабула возобновили вылеты международных рейсов

Управление гражданской авиации Афганистана (ACAA) сообщило в понедельник, что в аэропорту Кабула возобновились вылеты международных рейсов, передают афганские СМИ.

Согласно заявлению ACAA, аэропорт готов принимать международные рейсы с шести утра до шести вечера. Сейчас идет работа над тем, чтобы подготовить аэропорт и к обслуживанию ночных рейсов.

В ACAA рассказали, что первый коммерческий рейс до Кабула вылетел из Исламабада еще в воскресенье.

На данный момент авиасообщение с Афганистаном возобновили только Пакистан и Иран, но в управлении также ведут переговоры с Таджикистаном, Узбекистаном и ОАЭ.

Безопасность в аэропорту обеспечивает движение "Талибан" (террористическая организация, запрещенная в РФ). Афганский персонал, который ранее работал в аэропорту, попросили вернуться к выполнению своих обязанностей.

В сентябре аэропорт Кабула постепенно начал возобновлять работу. Там уже приземлялись самолеты с техническими специалистами и гуманитарными грузами из Катара, Пакистана, ОАЭ и Бахрейна. Кроме того, аэропорт начал принимать и отправлять и местные рейсы.

Аэропорт Кабула перестал работать с тех пор, как в ночь на 31 августа военные США завершили операцию по эвакуацию гражданских лиц, не желавших оставаться в захваченном "Талибаном" Афганистане.

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Тэги: АФГАНИСТАН, АЭРОПОРТ, РАБОТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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