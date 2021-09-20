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Здравоохранение 20.09.2021 15:45

Инвестиции в медико-биологические исследования в мире преодолели рекордные $100 млрд

Объем инвестиций в структуры, занимающиеся исследованиями в сфере медицины и биологии, с начала 2021 года достиг рекордных $103 млрд на фоне увеличения важности сектора из-за распространения COVID-19, пишет Financial Times со ссылкой на доклад британской Jones Lang LaSalle Inc.

Для сравнения: в прошлом году инвестиции в сектор составили $96 млрд, в 2019-м - $63 млрд.

В текущем году большая доля выделенных средств пришлась на США - около $56 млрд, отмечается в исследовании. Следующим в списке идет Китай, на который пришлось $16 млрд. В Европе сумма инвестиций в сектор составляет $12,3 млрд.

При этом Великобритания среди остальных европейских стран остается наиболее привлекательной страной для инвесторов, интересующихся медико-биологическими исследованиями, подчеркивает JLL. С начала текущего года объем таких инвестиций в стране составил 4,25 млрд фунтов стерлингов ($5,8 млрд) по сравнению с 2,8 млрд фунтов в 2020 году.

Инвесторов больше всего притягивает научный потенциал так называемого "золотого треугольника", в который входят лаборатории и исследовательские институты Лондона, Оксфорда и Кембриджа. Это особенно хорошо видно на примере научно-исследовательских стартапов: шесть из семи, привлекших финансирование в сфере медико-биологических технологий на сумму более 50 млн фунтов, расположены именно в этом треугольнике.

Правительство Великобритании также заинтересовано в развитии медико-биологических исследований. Оно пообещало к 2027 году увеличить объем субсидий для сектора с 15 млрд фунтов до 22 млрд фунтов.

Растет также интерес к отрасли со стороны институциональных инвесторов. Axa IM Alts - подразделение французской инвесткомпании Axa Investment Managers - в июле сообщило о выделении около 2 млрд евро исследовательским лабораториям и институтам в странах Европы.

"Средства, привлеченные за счет институциональных и венчурных инвесторов, чрезвычайно ускорят развитие медико-биологических исследований", - отметил аналитик JLL Крис Волтерс.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИР, ИНВЕСТИЦИИ, НАУКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]