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20.09.2021 15:18

ИВ Губинского района направит свыше 1,3 млн манатов на работы по благоустройству

ИВ Губинского района привлекла предприятие «TALEH-A.T» к проведению работ по благоустройству в районе.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным, опубликованным на сайте www.tender.gov.az, сумма контракта, подписанного между сторонами, составила 1 млн 307,987 тыс. манатов.

Э.Шафиев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ГУБА, ИВ, БЛАГОУСТРОЙСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]