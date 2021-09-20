ИВ Губинского района направит свыше 1,3 млн манатов на работы по благоустройству

ИВ Губинского района привлекла предприятие «TALEH-A.T» к проведению работ по благоустройству в районе.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным, опубликованным на сайте www.tender.gov.az, сумма контракта, подписанного между сторонами, составила 1 млн 307,987 тыс. манатов.
Э.Шафиев
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