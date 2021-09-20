Морские порты Азербайджана увеличили перевалку грузов в январе-августе на 1,5%

Морские порты Азербайджана в январе-августе 2021 года увеличили перевалку грузов на 1,5% - до 5 млн 958,9 тыс. тонн, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.

Из общего объема грузов 5 млн 676,1 тыс. тонн или 95,3% пришлось на международные транзитные грузы, 4,7% - местные грузы. Рост объема перевалки транзитных грузов по сравнению с январем-августом 2020 года составил 1,2%.

По данным Госкомстата, по состоянию на 1 сентября 2021 года в портах Азербайджана оставалось 156,3 тыс. тонн грузов.

В 2020 году объем перевалки грузов через морские порты Азербайджана составил 8 млн 781,6 тыс. тонн (рост на 6,5%), из которых 8 млн 186 тыс. тонн или 93,2% пришлось на международные транзитные грузы (рост на 8,5%), 7,8% - местные грузы.

Все азербайджанские порты (Баку, Астара, Ленкорань и Сумгайыт) располагаются на побережье Каспийского моря. Бакинский порт располагает крупными нефтяными терминалами в Дюбенди и Сангачале. Кроме того, на территории нового Бакинского морского международного порта в поселке Алят, в 2014 году был введен в эксплуатацию паромный терминал, в январе 2018 года - терминал Ro-Ro.

Н.Аббасова