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Транспорт и связь 20.09.2021 15:24

Морские порты Азербайджана увеличили перевалку грузов в январе-августе на 1,5%

Морские порты Азербайджана в январе-августе 2021 года увеличили перевалку грузов на 1,5% - до 5 млн 958,9 тыс. тонн, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.

Из общего объема грузов 5 млн 676,1 тыс. тонн или 95,3% пришлось на международные транзитные грузы, 4,7% - местные грузы. Рост объема перевалки транзитных грузов по сравнению с январем-августом 2020 года составил 1,2%.

По данным Госкомстата, по состоянию на 1 сентября 2021 года в портах Азербайджана оставалось 156,3 тыс. тонн грузов.

В 2020 году объем перевалки грузов через морские порты Азербайджана составил 8 млн 781,6 тыс. тонн (рост на 6,5%), из которых 8 млн 186 тыс. тонн или 93,2% пришлось на международные транзитные грузы (рост на 8,5%), 7,8% - местные грузы.

Все азербайджанские порты (Баку, Астара, Ленкорань и Сумгайыт) располагаются на побережье Каспийского моря. Бакинский порт располагает крупными нефтяными терминалами в Дюбенди и Сангачале. Кроме того, на территории нового Бакинского морского международного порта в поселке Алят, в 2014 году был введен в эксплуатацию паромный терминал, в январе 2018 года - терминал Ro-Ro.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ПОРТЫ, ПЕРЕВАЛКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]