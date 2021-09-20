В Чехии начнут делать жителям третью дозу вакцины от COVID-19

В Чехии начнут делать третью дозу вакцины от коронавируса COVID-19 на фоне растущего числа заболеваний, сообщает в понедельник агентство Associated Press.

Министерство здравоохранения Чехии рекомендовало вводить третью дозу вакцины людям старше 60 лет, медицинским работникам и другим гражданам, которые находятся в группе риска.

В понедельник около 8 тыс. человек получили сообщения от властей о том, что они имеют право на третью дозу компонента.

Получить третий укол можно будет не раньше, чем спустя восемь месяцев после второго. Люди с ослабленной иммунной системой и серьезными заболеваниями смогут получить "бустерную" дозу через четыре недели после обычной.

Для дополнительных доз будут использоваться вакцины Pfizer и Moderna.

За весь период пандемии в Чехии было выявлено более 1,6 млн случаев заражения коронавирусом и около 30 тыс. смертей. Порядка 5,9 млн жителей страны получили обе дозы вакцины.

Ежедневное число новых случаев заболевания COVID-19 в Чехии превышало отметку в 500 на протяжении трех дней на прошлой неделе. Это самый высокий ежедневный показатель для страны с мая этого года.