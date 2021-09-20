В Канаде открылись участки для голосования на парламентских выборах, сообщает в понедельник CBC News.

В частности, избирательные участки уже открылись в городе Калгари.

Проголосовать досрочно ранее успели отдельные группы населения, например, служащие за рубежом военные, - более 5,8 млн. CBC News отмечает, что такая высокая явка еще до официального дня выборов говорит о том, что голосование, вероятно, будет активным.

За пост премьер-министра страны борются нынешний премьер Джастин Трюдо, лидер Консервативной партии Эрин О`Тул, лидер партии Блок Квебек Ив-Франсуа Бланше, лидер Народной партии Канады Максим Бернье и лидер партии Зеленых Аннами Пол - единственная женщина в предвыборной гонке.

Согласно опросам, CBC News выходившим в середине месяца, в предвыборной гонке лидировал О`Тул с 33,5%. Трюдо отставал от него чуть меньше чем на 2%. Третьим по популярности являлся Сингх с 20%. Другой опрос, более поздний, показывал, что О`Тул проигрывает Трюдо на 0,5% - 31% против 31,5%.