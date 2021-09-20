Более 20 компаний из Азербайджана представят свою продукцию на выставке «Worldfood Moscow»

Азербайджан представят более 20 компаний на международной продовольственной выставке «Worldfood Moscow» в Москве, сообщает Минэкономики.

«На выставке будут представлены продукты азербайджанского производства от более 20 компаний, в том числе фруктовые соки, различные вина, натуральные минеральные воды, чай, молочная продукция, орехи, плодоовощная продукция, консервы, кондитерские изделия и т.д. Также на выставке будут пропагандироваться культура, туризм, бизнес и инвестиционные возможности Азербайджана», - отмечает ведомство, сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

Э.Шафиев