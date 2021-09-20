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Бизнес и законодательство 20.09.2021 15:42

Более 20 компаний из Азербайджана представят свою продукцию на выставке «Worldfood Moscow»

Азербайджан представят более 20 компаний на международной продовольственной выставке «Worldfood Moscow» в Москве, сообщает Минэкономики.

«На выставке будут представлены продукты азербайджанского производства от более 20 компаний, в том числе фруктовые соки, различные вина, натуральные минеральные воды, чай, молочная продукция, орехи, плодоовощная продукция, консервы, кондитерские изделия и т.д. Также на выставке будут пропагандироваться культура, туризм, бизнес и инвестиционные возможности Азербайджана», - отмечает ведомство, сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

Э.Шафиев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ЭКОНОМИКА, ВЫСТАВКА, ПРОДУКЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]