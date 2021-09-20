KOBIA проведет исследования внутреннего рынка производства мыла и потребления лимонада

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) Азербайджана отбирает подрядчиков для проведения исследований внутреннего рынка.

С этой целью агентство объявило 5 тендеров.

Предметом первого тендера является оказание консультативных услуг по изучению внутреннего рынка по проекту «Исследование внутренних каналов реализации миндаля».

Предметом второго тендера является изучение внутреннего рынка потребления на предмет производства мыла, третьего тендера - изучение внутреннего рынка потребления на предмет производства газированной и негазированной воды, четвертого - изучение внутреннего рынка потребления на предмет производства лимонада

Предметом пятого тендера является изучение внутреннего рынка на предмет создания предприятия по переработке безволоконных семян хлопчатника, производства полуфабрикатных панелей для мебельной промышленности из стеблей хлопчатника, создание предприятия по производству масел из подсолнуха и кукурузы и из семян хлопка сырца.

Стоимость участия в каждом тендер составляет 50 манатов.

Предложения принимаются до 11:00 25 октября. Процедура открытия тендерных предложений пройдет 26 октября в 11:00.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в декабре 2017 года подписал указ о совершенствовании управления в сфере малого и среднего предпринимательства.

Согласно указу, при министерстве экономики Азербайджана создано Агентство по развитию малого и среднего предпринимательства. В функции агентства входит оказание поддержки развитию МСП в Азербайджане, оказанию субъектам МСП различные услуги.

Б.Рустамбеков