Медицинский университет закупает телекоммуникационное оборудование на 450 тыс. манатов

Азербайджанский Медицинский университет (AMU) заключил контракт с ООО «AZBA CONSTRUCTION» на закупку телекоммуникационного оборудования.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным, опубликованным на сайте www.tender.gov.az, с обществом заключен соответствующий контракт, сумма которого составляет 453,312 тыс. манатов.
Э.Шафиев
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