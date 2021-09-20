Медицинский университет закупает телекоммуникационное оборудование на 450 тыс. манатов

Азербайджанский Медицинский университет (AMU) заключил контракт с ООО «AZBA CONSTRUCTION» на закупку телекоммуникационного оборудования.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным, опубликованным на сайте www.tender.gov.az, с обществом заключен соответствующий контракт, сумма которого составляет 453,312 тыс. манатов.

Э.Шафиев