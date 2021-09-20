Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9912 RUR   0.0232 GBR   2.3304 TRY   0.1965

Цена на нефть

17.09 $/bbl   WTI 71.97 -0.64 Brent 75.34 -0.33

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 20.09.2021 16:24

ЕР обеспечила Конституционное большинство в Госдуме - Памфилова

Партия "Единая Россия" (ЕР) набрала большинство голосов на выборах в Госдуму, обеспечив себе Конституционное большинство, заявила в понедельник глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

"В общей сложности в Госдуме будет от восьми партий, то есть пять парламентских и три непарламентские партии", - сказала Памфилова, выступая в Центризбиркоме.

"Это, пожалуй, самое большое отличие кампании. "Единая Россия", как вы видите набрала больше всех голосов - это обеспечило Конституционное большинство, но тем не менее немного уменьшила свой результат по сравнению с 2016 годом", - отметила она.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ЦИК, ВЫБОРЫ, ЕДИНОРОССЫ


Похожие новости


Единая Россия уверенно лидирует на думских выборах после подсчета 70% протоколов по федеральному и одномандатному округам Почти 30% избирателей уже приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию - Памфилова Большинство политических партий участвуют в досрочных выборах в парламент Азербайджана – глава ЦИК Глава Центризбиркома вручила Путину удостоверение избранного президента РФ Окончательные итоги президентских выборов в РФ будут подведены в конце недели - ЦИК Собчак зарегистрирована кандидатом на пост президента России

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]