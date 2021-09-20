ЕР обеспечила Конституционное большинство в Госдуме - Памфилова

Партия "Единая Россия" (ЕР) набрала большинство голосов на выборах в Госдуму, обеспечив себе Конституционное большинство, заявила в понедельник глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

"В общей сложности в Госдуме будет от восьми партий, то есть пять парламентских и три непарламентские партии", - сказала Памфилова, выступая в Центризбиркоме.

"Это, пожалуй, самое большое отличие кампании. "Единая Россия", как вы видите набрала больше всех голосов - это обеспечило Конституционное большинство, но тем не менее немного уменьшила свой результат по сравнению с 2016 годом", - отметила она.