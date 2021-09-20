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Дальнее зарубежье 20.09.2021 19:01

Узбекистан намерен провести встречу высокого уровня ШОС-Афганистан

Инициативу президента Узбекистана Шавката Мирзиеева на саммите ШОС в Душанбе о проведении в Ташкенте встречи высокого уровня ШОС-Афганистан поддержали страны организации, сообщил спецпредставитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев.

"В самое ближайшее время мы готовы провести встречу на высоком уровне (ШОС-Афганистан - ИФ) в Ташкенте", - сказал Иргашев в понедельник журналистам на полях конференции Международного дискуссионного клуба "Валдай".

По его словам, уже в рамках самого саммита ШОС предложение получило позитивные отзывы. "Не было ни одного, скажем так, негативного отклика. Все говорили - это очень хорошее предложение", - отметил спецпредставитель.

Говоря о налаживании контактов с новыми властями Афганистана, Иргашев сообщил, что узбекская сторона ждет от афганской стороны конкретных предложений по сотрудничеству.

"Мы планируем обсуждение с афганской стороной. Во всяком случае, они изъявили такое желание. В ближайшее время мы ожидаем, что от них поступят конкретные предложения по вопросам сотрудничества", - сказал Иргашев.

Как сообщалось, президент Узбекистана на заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества 18 сентября предложил проводить встречи высокого уровня ШОС-Афганистан.

"Для консолидации наших усилий и широкого обсуждения вопросов политического урегулирования в этой стране предлагаем регулярно проводить встречи высокого уровня в формате "ШОС - Афганистан", с привлечением государств-наблюдателей и партнёров по диалогу. Готовы организовать первую такую встречу в Ташкенте", - заявил на саммите Мирзиеев.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]