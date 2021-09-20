В Петербурге установят памятник Узеиру Гаджибекову

В сквере Гаджибекова в Санкт-Петербурге (РФ) будет уставлен памятник азербайджанскому композитору Узеиру Гаджибекову.

«Церемония закладки камня в основание будущего памятника Гаджибекову состоится в рамках IX Санкт-Петербургского международного культурного форума», - сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на сайт форума.

Программа «Азербайджан — страна-гость IX Санкт-Петербургского международного культурного форума» пройдет 11–13 ноября 2021 года в рамках мероприятий Профессионального и Общественного потоков, а также Фестивальной программы Форума.

Также в рамках программы ожидается торжественное открытие постоянной экспозиции Азербайджана в зале Государственного Эрмитажа.

«В рамках музыкальной части программы на сцене Мариинского театра Петербурга покажут балет «Тысяча и одна ночь» азербайджанского композитора Фикрета Амирова, который покажут, а также состоится концерт джазовых исполнителей из Азербайджана», - подчеркивается в информации.

Азербайджанскую делегацию на мероприятии возглавит министр культуры Анар Керимов, подчеркивают организаторы.

Э.Шафиев