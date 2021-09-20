ЕАЭС разработает меры для совместного ответа на санкции

Главам стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) представят на рассмотрение политико-экономические формы совместного ответа союза на санкционное давление, заявил журналистам вице-премьер Белоруссии Игорь Петришенко.
"Пока предварительно мы градировали на три группы... Первая группа - согласованные действия с учетом существующей нормативно-правовой базы ЕАЭС, вторая - то, что касается определенных политико-экономических форм наших ответных действий, будет готовиться и предлагаться для обсуждения на уровне глав государств. И, соответственно, (третья группа - ИФ) набор мер, которые мы можем реализовать путем корректировки нормативно-правовой базы ЕАЭС", - сообщил Петришенко перед встречей в Минске с членом Коллегии (министром) по торговле Евразийской экономической комиссии Андреем Слепневым в понедельник.
По словам вице-премьера, на встрече будет проанализирован "тот набор инструментария, который мы можем применять".
"Мы будем обсуждать ... наши совместные действия государств - членов ЕАЭС, наши ответные меры, которые мы можем применить в случае санкционного давления на одно из государств-членов Евразийского союза. Это испытали и Беларусь, затем Россия и снова Беларусь. Поэтому мы выступили с соответствующими инициативами ..., эта тема звучала и на уровне глав правительств, есть соответствующее поручение", - добавил Петришенко.
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