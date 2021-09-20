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СНГ 20.09.2021 20:30

ЕАЭС разработает меры для совместного ответа на санкции

Главам стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) представят на рассмотрение политико-экономические формы совместного ответа союза на санкционное давление, заявил журналистам вице-премьер Белоруссии Игорь Петришенко.

"Пока предварительно мы градировали на три группы... Первая группа - согласованные действия с учетом существующей нормативно-правовой базы ЕАЭС, вторая - то, что касается определенных политико-экономических форм наших ответных действий, будет готовиться и предлагаться для обсуждения на уровне глав государств. И, соответственно, (третья группа - ИФ) набор мер, которые мы можем реализовать путем корректировки нормативно-правовой базы ЕАЭС", - сообщил Петришенко перед встречей в Минске с членом Коллегии (министром) по торговле Евразийской экономической комиссии Андреем Слепневым в понедельник.

По словам вице-премьера, на встрече будет проанализирован "тот набор инструментария, который мы можем применять".

"Мы будем обсуждать ... наши совместные действия государств - членов ЕАЭС, наши ответные меры, которые мы можем применить в случае санкционного давления на одно из государств-членов Евразийского союза. Это испытали и Беларусь, затем Россия и снова Беларусь. Поэтому мы выступили с соответствующими инициативами ..., эта тема звучала и на уровне глав правительств, есть соответствующее поручение", - добавил Петришенко.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ЕАЭС, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]