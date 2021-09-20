Атланд стал новым менеджером Equinor по Азербайджану

Новым менеджером норвежской компании Equinor по Азербайджану назначен Стиг Атланд (Stig Aatland).

"Атланд на этом посту сменил Фавада Кураиши. Он с сентября начал выполнение своих обязанностей на новой должности. До нынешнего назначения Атланд занимал позицию вице-президента Equinor по глобальному разведочному бурению и по бурению", -говорится в сообщении компании.

Атланд имеет 15-летний опыт работы в нефтегазовой отрасли. В компании Equinor (ранее - Statoil) начал свою работу в 2006 году.

"Equinor действует в Азербайджане около 30 лет и эта деятельность является одним из наших крупнейших и долгосрочных международных обязательств. Помимо нашего участия в проекте "Азери-Чираг-Гюнешли", мы будем рады дальнейшему развитию сотрудничества с SOCAR и готовы оценивать новые возможности для сотрудничества на Каспии", - сказал Атланд, слова которого приводятся в сообщении.

Компания Equinor осуществляет деятельность в Азербайджане с 1992 года, и являемся одним из крупнейших иностранных инвесторов в экономику страны. Сегодня Equinor имеет 7,27% доли в проекте разработки блока месторождении Азери-Чираг-Гюнешли, а также в трубопроводе Баку-Тбилиси-Джейхан с долей 8,71%.

Н.Аббасова