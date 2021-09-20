Атланд стал новым менеджером Equinor по Азербайджану

Новым менеджером норвежской компании Equinor по Азербайджану назначен Стиг Атланд (Stig Aatland).
"Атланд на этом посту сменил Фавада Кураиши. Он с сентября начал выполнение своих обязанностей на новой должности. До нынешнего назначения Атланд занимал позицию вице-президента Equinor по глобальному разведочному бурению и по бурению", -говорится в сообщении компании.
Атланд имеет 15-летний опыт работы в нефтегазовой отрасли. В компании Equinor (ранее - Statoil) начал свою работу в 2006 году.
"Equinor действует в Азербайджане около 30 лет и эта деятельность является одним из наших крупнейших и долгосрочных международных обязательств. Помимо нашего участия в проекте "Азери-Чираг-Гюнешли", мы будем рады дальнейшему развитию сотрудничества с SOCAR и готовы оценивать новые возможности для сотрудничества на Каспии", - сказал Атланд, слова которого приводятся в сообщении.
Компания Equinor осуществляет деятельность в Азербайджане с 1992 года, и являемся одним из крупнейших иностранных инвесторов в экономику страны. Сегодня Equinor имеет 7,27% доли в проекте разработки блока месторождении Азери-Чираг-Гюнешли, а также в трубопроводе Баку-Тбилиси-Джейхан с долей 8,71%.
Н.Аббасова
В Нахчыване стартовали азербайджано-турецкие военные учения "Непоколебимое братство-2021"
Алиев поздравил Путина с победой «Единой России» на выборах в Госдуму, президенты обсудили перспективы азербайджано-российского сотрудничества
Спецпредставитель ПА ОБСЕ по Южному Кавказу посетит Азербайджан для обсуждения региональных вызовов
В Азербайджане зафиксирован резкий спад новых случаев COVID-19
В Петербурге установят памятник Узеиру Гаджибекову
Таможенники Азербайджана пресекли транзитную контрабанду почти 528 кг героина из Ирана в Латвию
ИВ Губинского района направит свыше 1,3 млн манатов на работы по благоустройству
ИВ Гусарского района купила легковые автомобили на 180 тыс. манатов
ГААД получит 8 млн манатов на продолжение строительства автодороги в Уджарском районе
В ситуации с AUKUS с Францией обошлись неприемлемо, считает глава Еврокомиссии
Вице-президент Ирана призвал США отказаться от санкционной политики в отношении Тегерана
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Компания Bakcell присоединилась к масштабной экологической кампании
Известный топ-менеджер возглавит телекоммуникационное направление в NEQSOL Holding
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог