В Азербайджане зафиксирован резкий спад новых случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 740 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 473,459 тыс., сообщает в понедельник республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 1 тыс. 783 случаях заражения.

За сутки от коронавирусной инфекции скончались 22 человека (накануне - 25). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 6 тыс. 327.

От COVID-19 вылечились 436,537 тыс. человек (+2 тыс. 442 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 30 тыс. 595 человек.

За сутки медики провели тестов 7 тыс. 103 тестов на коронавирус против 12 тыс. 780 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 4 млн 751,264 тыс. тестов на COVID-19.

Н.Аббасова