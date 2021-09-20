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Здравоохранение 20.09.2021 18:53

В Азербайджане зафиксирован резкий спад новых случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 740 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 473,459 тыс., сообщает в понедельник республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 1 тыс. 783 случаях заражения.

За сутки от коронавирусной инфекции скончались 22 человека (накануне - 25). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 6 тыс. 327.

От COVID-19 вылечились 436,537 тыс. человек (+2 тыс. 442 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 30 тыс. 595 человек.

За сутки медики провели тестов 7 тыс. 103 тестов на коронавирус против 12 тыс. 780 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 4 млн 751,264 тыс. тестов на COVID-19.

Н.Аббасова

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Тэги: КОРОНАВИРУС, COVID-19, СТАТИСТИКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]