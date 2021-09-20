Курс биткойна опустился ниже $44 тыс. на фоне распродажи на мировых рынках

Курс биткойна снижается в ходе торгов в понедельник на фоне волны распродажи на финансовых рынках из-за опасений по поводу растущих проблем китайского застройщика China Evergrande Group.
Стоимость биткойна в понедельник рухнула на 8,1% и составляет $43442, согласно данным MarketWatch. Ранее она опускалась до $42527.
Между тем с начала года биткойн подорожал почти на 50%.
Тем временем стоимость эфира (Ethereum), второй крупнейшей в мире криптовалюты, в понедельник опустилась на 9,94%, до $3012.
Долговые проблемы Evergrande вызывают все больше опасений у инвесторов, и это толкает вниз мировые финансовые рынки. В четверг Evergrande предстоят процентные выплаты по двум выпускам облигаций, что станет ключевым тестом для финансового положения компании. На прошлой неделе Evergrande сообщила о серьезных проблемах с ликвидностью и привлечении консультантов для реструктуризации долга.
Застройщик задерживает выплаты банковских кредитов, а также платежи поставщикам и инвесторам, а в выходные стало известно, что он начал погашать долги перед держателями инвестпродуктов недвижимостью.
Трейдеры видят высокую вероятность дефолта Evergrande, и отдельные облигации компании уже торгуются ниже 30% от своего номинала.
Сомнения инвесторов в том, что Evergrande сможет платить по долгам, также толкают вниз мировые фондовые рынки и цены на нефть.
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