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Регион 20.09.2021 20:15

РФ не соблюдала международные обязательства на выборах - госдепартамент США

Россия в ходе думских выборов не выполнила обязательств о соблюдении политических прав, а также обязательства перед ОБСЕ и другими международными и региональными организации, заявил в понедельник госдепартамент США.

"Действия России противоречат ее обязательствам, в том числе, в рамках международного пакта о гражданских и политических правах, а также обязательствам перед ОБСЕ и другими международными и региональными организациями", - говорится в заявлении на сайте госдепартамента.

Как указали авторы, выборы в РФ "прошли в условиях, которые не подходили для свободного и честного процесса". В частности, госдепартамент раскритиковал применение российского законодательства об экстремистских и нежелательных организациях, а также об иноагентах. "Эти меры сильно ограничили политический плюрализм и помешали российским гражданам воспользоваться гражданскими и политическими правами", - говорится в документе.

Госдеп также указал, что РФ не позволила наблюдателям из ряда международных организаций проследить за проведением выборов. В Вашингтоне также заявили, что не признают проведения выборов в Госдуму "на суверенной украинской территории".

"Мы призываем Россию следовать международным обязательствам по соблюдению прав человека и основным свобод, а также положить конец давлению на гражданское общество, политическую оппозицию и независимые СМИ", - заявил госдеп.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, РОССИЯ, ВЫБОРЫ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]