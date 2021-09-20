ВС Азербайджана и Турции приступили к совместным тактическим учениям "Непоколебимое братство-2021".
"В Нахчыванской Автономной республике Азербайджана стартовали совместные тактические учения "Непоколебимое братство-2021" с участием мотострелковых подразделений, спецназовцев и различных видов войск двух стран", - сообщает Минобороны Азербайджана.
В ведомстве отметили, что учения проводятся согласно подписанному между Азербайджаном и Турцией соглашению о военном сотрудничестве.
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