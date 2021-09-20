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Оборона 20.09.2021 20:33

В Нахчыване стартовали азербайджано-турецкие военные учения "Непоколебимое братство-2021"

ВС Азербайджана и Турции приступили к совместным тактическим учениям "Непоколебимое братство-2021".

"В Нахчыванской Автономной республике Азербайджана стартовали совместные тактические учения "Непоколебимое братство-2021" с участием мотострелковых подразделений, спецназовцев и различных видов войск двух стран", - сообщает Минобороны Азербайджана.

В ведомстве отметили, что учения проводятся согласно подписанному между Азербайджаном и Турцией соглашению о военном сотрудничестве.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: АЗЕРБЙДЖАН, ТУРЦИЯ, ВОЕННЫЕ, УЧЕНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]