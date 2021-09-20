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ТЭК 20.09.2021 21:15

Турция обсудила с Газпромом поставки газа накануне истечения части контрактов

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез обсудил с председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером "ход и перспективы сотрудничества" и в частности "поставки газа", сообщает "Газпром".

"Стороны высоко оценили работу газопроводов "Голубой поток" и "Турецкий поток", которые надежно транспортируют российский газ через Черное море потребителям", - отмечается в релизе.

В своем Твиттере Донмез сообщил, что в Москве провел встречи как с Миллером, так и с российским министром энергетики Николаем Шульгиновым. "Мы обсудили наши текущие энергетические проекты и новые возможности. Мы провели продуктивные встречи, чтобы улучшить наше энергетическое сотрудничество, которое является важной темой в турецко-российских отношениях", - написал турецкий гость.

"Энергетическое взаимодействие России и Турции поступательно развивается по всем направлениям энергетики, важное место отводится строительству АЭС "Аккую" и работе "Турецкого потока". Взаимодействие в энергетической сфере является стратегическим направлением многопланового сотрудничества между Россией и Турцией. Уверен в успешности нашей совместной работы и в других сферах ТЭК - электроэнергетической и угольной", - также комментирует российское министерство.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ГАЗПРОМ, ТУРЦИЯ, ПОСТАВКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]