Турция обсудила с Газпромом поставки газа накануне истечения части контрактов

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез обсудил с председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером "ход и перспективы сотрудничества" и в частности "поставки газа", сообщает "Газпром".
"Стороны высоко оценили работу газопроводов "Голубой поток" и "Турецкий поток", которые надежно транспортируют российский газ через Черное море потребителям", - отмечается в релизе.
В своем Твиттере Донмез сообщил, что в Москве провел встречи как с Миллером, так и с российским министром энергетики Николаем Шульгиновым. "Мы обсудили наши текущие энергетические проекты и новые возможности. Мы провели продуктивные встречи, чтобы улучшить наше энергетическое сотрудничество, которое является важной темой в турецко-российских отношениях", - написал турецкий гость.
"Энергетическое взаимодействие России и Турции поступательно развивается по всем направлениям энергетики, важное место отводится строительству АЭС "Аккую" и работе "Турецкого потока". Взаимодействие в энергетической сфере является стратегическим направлением многопланового сотрудничества между Россией и Турцией. Уверен в успешности нашей совместной работы и в других сферах ТЭК - электроэнергетической и угольной", - также комментирует российское министерство.
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