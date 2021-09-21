NASA определило место высадки ровера VIPER на Луне в 2023 году

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) объявило место высадки ровера VIPER на Лунную поверхность в 2023 году, говорится на сайте управления.

"В 2023 году, Volatiles Investigating Polar Exploration Rover (VIPER) (Луноход, специализирующийся на исследовании летучих веществ на полюсах луны - ИФ) приземлится возле левого края кратера Нобиле на Южном полюсе Луны для разметки и исследования поверхности и почвы на предмет наличия воды и прочих ресурсов", - говорится в сообщении NASA.

Миссия ровера на поверхности Луны продлится 100 земных дней, за время которых луноход весом 430 килограмм должен преодолеет 20 километров. VIPER оснащен метровым буром для анализа почвы и тремя спектрометрами для детального исследования лунной поверхности. Ожидается, что аппарат соберёт образцы воды из четырёх лунных биомов.

Ранее полюса Луны исследовались только инструментами дистанционного зондирования, установленными на автоматических межпланетных станциях. В результате этих исследований в тёмных регионах Луны и рядом с полюсами специалисты выявили существование льда на спутнике Земли и возможность нахождения в этих местах других ресурсов. Миссия VIPER станет первой лунохода такого рода.

Миссия VIPER станет частью программы Артемида по безопасному возвращению человека на Лунную поверхность в 2024 году.