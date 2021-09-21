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Дальнее зарубежье 21.09.2021 13:34

Визит главы ВОЗ в Кабул стал надеждой на решение проблем в области здравоохранения

Представитель движения "Талибан" Забихулла Муджахид во вторник выразил надежду, что визит гендиректора ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса в Кабул поспособствует решению проблем в области здравоохранения в Афганистане.

"Визит главы ВОЗ в Кабул в понедельник повысил надежды на то, что некоторые проблемы в сфере здравоохранения будут решены в ближайшем будущем", - приводит телеканал Tolo News слова Муджахида.

Накануне сообщалось, что гендиректор ВОЗ Гебрейесус прибыл в столицу Афганистана Кабул, где у него планировались переговоры с представителями талибов для обсуждения проблем, связанных с здравоохранением.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ТАЛИБЫ, ВОЗ, ГЕНДИРЕКТОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]