Визит главы ВОЗ в Кабул стал надеждой на решение проблем в области здравоохранения

Представитель движения "Талибан" Забихулла Муджахид во вторник выразил надежду, что визит гендиректора ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса в Кабул поспособствует решению проблем в области здравоохранения в Афганистане.

"Визит главы ВОЗ в Кабул в понедельник повысил надежды на то, что некоторые проблемы в сфере здравоохранения будут решены в ближайшем будущем", - приводит телеканал Tolo News слова Муджахида.

Накануне сообщалось, что гендиректор ВОЗ Гебрейесус прибыл в столицу Афганистана Кабул, где у него планировались переговоры с представителями талибов для обсуждения проблем, связанных с здравоохранением.