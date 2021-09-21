Визит главы ВОЗ в Кабул стал надеждой на решение проблем в области здравоохранения

Представитель движения "Талибан" Забихулла Муджахид во вторник выразил надежду, что визит гендиректора ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса в Кабул поспособствует решению проблем в области здравоохранения в Афганистане.
"Визит главы ВОЗ в Кабул в понедельник повысил надежды на то, что некоторые проблемы в сфере здравоохранения будут решены в ближайшем будущем", - приводит телеканал Tolo News слова Муджахида.
Накануне сообщалось, что гендиректор ВОЗ Гебрейесус прибыл в столицу Афганистана Кабул, где у него планировались переговоры с представителями талибов для обсуждения проблем, связанных с здравоохранением.
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