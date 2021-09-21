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Дальнее зарубежье 21.09.2021 14:16

Афганские СМИ столкнулись с проблемами из-за экономического кризиса и ограничений доступа к информации

Организации, отслеживающие деятельность СМИ в Афганистане, заявили, что афганские СМИ столкнулись с многочисленными проблемами из-за экономического кризиса, передает во вторник TOLO News.

Согласно информации Федерации журналистов Афганистана и Национального союза журналистов Афганистана, за прошлый месяц 153 СМИ прекратили работу из-за дефицита бюджета и ограниченного доступа к информации.

"СМИ важны, и мы поддерживаем СМИ. У них были некоторые проблемы в провинциях, но сейчас они решаются. Мы позволяем функционировать свободным СМИ", - заявил представитель "Талибана" и замминистра информации и культуры Забихулла Муджахид на пресс-конференции во вторник.

По словам Муджахида, на СМИ страны не накладывались никакие ограничения, и они могут продолжить работу.

Тем не менее, не всем медиа удается функционировать в текущих условиях, отмечают собеседники Tolo News.

"Раньше у нас были проекты от правительства и негосударственных организаций, а также рекламы от различных компаний, но теперь наша финансовая ситуация не такая хорошая", - рассказал глава Bost Radio Абдул Салам Захид.

Также СМИ сталкиваются с проблемой недостатка кадров, так как многие опытные журналисты покинули страну.

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Тэги: АФГАНИСТАН, СМИ, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]