Афганские СМИ столкнулись с проблемами из-за экономического кризиса и ограничений доступа к информации

Организации, отслеживающие деятельность СМИ в Афганистане, заявили, что афганские СМИ столкнулись с многочисленными проблемами из-за экономического кризиса, передает во вторник TOLO News.
Согласно информации Федерации журналистов Афганистана и Национального союза журналистов Афганистана, за прошлый месяц 153 СМИ прекратили работу из-за дефицита бюджета и ограниченного доступа к информации.
"СМИ важны, и мы поддерживаем СМИ. У них были некоторые проблемы в провинциях, но сейчас они решаются. Мы позволяем функционировать свободным СМИ", - заявил представитель "Талибана" и замминистра информации и культуры Забихулла Муджахид на пресс-конференции во вторник.
По словам Муджахида, на СМИ страны не накладывались никакие ограничения, и они могут продолжить работу.
Тем не менее, не всем медиа удается функционировать в текущих условиях, отмечают собеседники Tolo News.
"Раньше у нас были проекты от правительства и негосударственных организаций, а также рекламы от различных компаний, но теперь наша финансовая ситуация не такая хорошая", - рассказал глава Bost Radio Абдул Салам Захид.
Также СМИ сталкиваются с проблемой недостатка кадров, так как многие опытные журналисты покинули страну.
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