США должны выплатить многотриллионные компенсации пострадавшим от них странам - Патрушев

США и их союзники должны обеспечить материальные компенсации за разрушение экономик государств, обострение их проблем и активизацию террористических угроз, считает секретарь Совбеза России Николай Патрушев.
"Полагаю, что США и их союзники должны нести ответственность за разрушение экономик суверенных государств, обострение межэтнических и политических проблем, за активизацию террористических, экстремистских и других угроз. В том числе обеспечить компенсации, которые значительно превосходят многотриллионные суммы, потраченные ими на подрыв стабильности по всему миру", - заявил Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".
По его словам, "безответственный вывод американских войск привел к тому, что государствам региона приходится сталкиваться с возрастающими проблемами, которые западники не только не решили, но и усугубили".
"В этих условиях страны ШОС и ОДКБ становятся главными гарантами стабильности в Центральной Азии", - сказал Патрушев.
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