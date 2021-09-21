Минобразования направит около 5 млн манатов на закупку систем отопления и электроснабжения в ряде учебных заведений

Хозрасчетное управление по строительству и снабжению министерства образования Азербайджана закупило у ООО «Muhendislik Tikinti Techizat» отопительные системы и оборудование для электроснабжения.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным, опубликованным на сайтеwww.etender.gov.az, с компанией заключен соответствующий контракт, сумма которого составляет 4 млн894,05 тыс. манатов.

По условиям контракта Muhendislik Tikinti Techizat не только поставит данное оборудование и системы, но и установит их в ряде учебных заведениях.

Х.Насирзаде