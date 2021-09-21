Посол Азербайджана в Аргентине обсудил с сенатором провинции Ла-Риоха сотрудничество в сфере АПК

Посол Азербайджана в Аргентине Рашад Асланов встретился в Буэнос-Айресе с сенатором от провинции Ла-Риоха (запад Аргентины на границе с Чили) Рикардо Геррой, сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на аргентинскую прессу.

«Стороны выразили обоюдное желание укрепить связи и расширить рынок Азербайджана для продукции из провинции Ла-Риоха», - говорится в информации.

Также стороны обсудили возможности технологического взаимодействия в сфере АПК.

Э.Шафиев