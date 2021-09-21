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Внешняя политика 21.09.2021 13:17

Посол Азербайджана в Аргентине обсудил с сенатором провинции Ла-Риоха сотрудничество в сфере АПК

Посол Азербайджана в Аргентине Рашад Асланов встретился в Буэнос-Айресе с сенатором от провинции Ла-Риоха (запад Аргентины на границе с Чили) Рикардо Геррой, сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на аргентинскую прессу.

«Стороны выразили обоюдное желание укрепить связи и расширить рынок Азербайджана для продукции из провинции Ла-Риоха», - говорится в информации.

Также стороны обсудили возможности технологического взаимодействия в сфере АПК.

Э.Шафиев

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРГЕНТИНА, ПОСОЛ, ОБСУЖДЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]