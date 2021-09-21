Москва не приемлет заявления Анкары о непризнании итогов выборов в Крыму, рассчитывает на изменение со временем позиции Турции - Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в связи с непризнанием Турции выборов в Крыму заявил, что Россия не приемлет этого, надеется на изменение позиции Анкары со временем.
"Мы не приемлем такие заявления, и мы открыто об этом говорим нашим турецким коллегам. Тема Крыма - это тема, по которой наши позиции диаметральным образом расходятся, мы сожалеем в связи с такой позицией Турции, но надеемся, что со временем будет проявлена политическая воля и Турция изменит эту свою позицию, просто отдавая дань правде и реальному положению дел", - сказал Песков журналистам во вторник.
При этом он подчеркнул: "Турция, безусловно, является нашим партнером, и наличие существенных вопросов, по которым имеются разногласия, не является и не должно являться препятствием для развития всего комплекса наших двусторонних отношений и взаимодействия в целом ряде региональных вопросов".
По его мнению, это взаимодействие должно продолжаться, ибо оно в интересах обеих сторон, и прежде всего России.
"А что касается точек разногласий, то по этим точкам мы будем продолжать работать с турецкой стороной, разъясняя нашу позицию и рассчитывая на то, что рано или поздно нам удастся сблизить позиции", - сказал пресс-секретарь президента.
Ранее в МИД Турции заявили, что результаты выборов в Госдуму, прошедших в Крыму, не имеют для Анкары юридической силы.
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