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Карабах 21.09.2021 14:12

Азербайджан и ЕБРР обсудили возможности участия банка в проектах в Карабахе и Восточном Зангезуре

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров обсудил с исполнительным директором Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) по Восточной Европе и Кавказу Маттео Патроне реализацию совместных проектов.

Во встрече также принимала участие региональный директор ЕБРР по Кавказу Катарина Бйорлин Хансен.

Джаббаров на своей странице в соцсети Facebook написал, что в ходе встречи с представителями ЕБРР обсудили реализацию программы «Зеленый город» в Гяндже и возможность применения подобной программы в других городах Азербайджана.

Также были обсуждены новые инвестиционные проекты и реализация потенциала территорий, освобожденных от армянской оккупации (Карабах и Восточный Зангезур – ИФ).

Азербайджан является членом ЕБРР с 1992 года. За период сотрудничества банк утвердил выделение Азербайджану кредитов почти на 3,5 млрд евро для реализации 177 проектов. В настоящее время активный портфель банка по Азербайджану включает 36 проектов, на которые было выделено 1,124 млрд евро.

Б.Рустамбеков

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Тэги: МИНИСТР, ЕБРР, ПРОЕКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]