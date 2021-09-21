Азербайджан и ЕБРР обсудили возможности участия банка в проектах в Карабахе и Восточном Зангезуре

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров обсудил с исполнительным директором Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) по Восточной Европе и Кавказу Маттео Патроне реализацию совместных проектов.
Во встрече также принимала участие региональный директор ЕБРР по Кавказу Катарина Бйорлин Хансен.
Джаббаров на своей странице в соцсети Facebook написал, что в ходе встречи с представителями ЕБРР обсудили реализацию программы «Зеленый город» в Гяндже и возможность применения подобной программы в других городах Азербайджана.
Также были обсуждены новые инвестиционные проекты и реализация потенциала территорий, освобожденных от армянской оккупации (Карабах и Восточный Зангезур – ИФ).
Азербайджан является членом ЕБРР с 1992 года. За период сотрудничества банк утвердил выделение Азербайджану кредитов почти на 3,5 млрд евро для реализации 177 проектов. В настоящее время активный портфель банка по Азербайджану включает 36 проектов, на которые было выделено 1,124 млрд евро.
Б.Рустамбеков
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