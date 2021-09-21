Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9944 RUR   0.0232 GBR   2.3239 TRY   0.1961

Цена на нефть

20.09 $/bbl   WTI 70.29 -1.68 Brent 73.92 -1.42

Погода в Баку

  ночь день

Наука и образование 21.09.2021 14:15

Президент Азербайджана принял участие в открытии ряда средних школ в Баку после капремонта

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник принял участие в открытии средних школ №71 и №307 в Сабунчинском районе Баку после их капитального ремонта.

Как сообщает официальный сайт главы государства, президент ознакомился с проведенными работами.

Глава государства также во вторник принял участие в открытии в Белом городе нового здания Бакинского Европейского лицея, рассчитанного на 1560 учеников.

Э.Шафиев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ШКОЛЫ, ОТКРЫТИЕ


Похожие новости


Президент Алиев выделил 20 млн манатов на ремонт 5 школ в Баку В Азербайджане к 2021г будет сдано в эксплуатацию около 150 школ – президент Алиев Минобразования Азербайджана получит 10 млн манатов на строительство школ модульного типа Лукашенко распорядился "медленно и спокойно" возобновить учебный процесс в белорусских школах Президент Алиев выделил средства на строительство 14 школ модульного типа в регионах Азербайджана Президент Латвии подписал поправки о переводе русских школ на государственный язык обучения

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]