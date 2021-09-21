Президент Азербайджана принял участие в открытии ряда средних школ в Баку после капремонта

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник принял участие в открытии средних школ №71 и №307 в Сабунчинском районе Баку после их капитального ремонта.

Как сообщает официальный сайт главы государства, президент ознакомился с проведенными работами.

Глава государства также во вторник принял участие в открытии в Белом городе нового здания Бакинского Европейского лицея, рассчитанного на 1560 учеников.

Э.Шафиев