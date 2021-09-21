Прокуратура в Великобритании обвинила третьего россиянина в причастности к покушению на Скрипаля

Британская прокуратура во вторник выдвинула в отношении россиянина Дениса Сергеева обвинения в причастности к покушению на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в городе Солсбери, сообщает The Independent.

"Великобритания выдвинула обвинения третьему сотруднику российских спецслужб в рамках проведенного в 2018 году нападения на Сергея Скрипаля с применением вещества "Новичок", - пишет газета.

Она поясняет, что речь идет о Денисе Сергееве, который, по версии Лондона прибыл в Великобританию по документам на Сергея Федотова. Следователи в Великобритании считают, что Сергеев координировал действия двух других человек, предположительно, применивших "Новичок" против Скрипаля.