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Дальнее зарубежье 21.09.2021 14:18

Прокуратура в Великобритании обвинила третьего россиянина в причастности к покушению на Скрипаля

Британская прокуратура во вторник выдвинула в отношении россиянина Дениса Сергеева обвинения в причастности к покушению на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в городе Солсбери, сообщает The Independent.

"Великобритания выдвинула обвинения третьему сотруднику российских спецслужб в рамках проведенного в 2018 году нападения на Сергея Скрипаля с применением вещества "Новичок", - пишет газета.

Она поясняет, что речь идет о Денисе Сергееве, который, по версии Лондона прибыл в Великобританию по документам на Сергея Федотова. Следователи в Великобритании считают, что Сергеев координировал действия двух других человек, предположительно, применивших "Новичок" против Скрипаля.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]