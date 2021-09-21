В Азербайджане субсидирование по процентам на манатные кредиты для бизнеса, выдаваемые по линии АИКГФ, продлено до 2026г

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поручил продлить до 2026 года применение механизма субсидирования по процентам на кредиты для предпринимателей, выдаваемых по линии Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда (АИКГФ).
Алиев во вторник подписал указ о дополнительных мерах по обеспечению деятельности АИКГФ, документ опубликован на сайте главы государства.
Данный механизм ранее распространялся на манатные кредиты, выданные за период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2020 года.
Согласно указу, под действия данного механизма теперь подпадают кредиты, выданные до 31 декабря 2022 года.
Кроме этого, первоначально предполагалось субсидирование в 2019-2023гг. Согласно изменениям в указе, срок выдачи субсидий продлен до 2025 года включительно.
Ежегодный размер средств на субсидирование процентов по кредитам определяется со стороны кабинета министров.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 декабря 2017 года подписал указ о ликвидации ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" и создании "Азербайджанского Ипотечного и Кредитно-гарантийного фонда" (АИКГФ).
В функции АИКГФ входит: выдача ипотечных, включая социальных кредитов; предоставление гарантий по ипотечным кредитам и кредитам в манатах, получаемых предпринимателями; выдача субсидий за счет бюджетных средств для покрытия части процентов по кредитам, выдаваемым предпринимателям; внедрение системы "Электронная ипотека".
А.Азизов
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