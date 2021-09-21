FedEx повысит цены на доставку в начале 2022 года

Американская FedEx Corp., одна из крупнейших в мире транспортно-логистических компаний, увеличит стоимость поставок товаров с 3 января 2022 года, говорится в сообщении компании.

FedEx увеличит тарифы на все услуги по внутренней доставке в США, а также экспорту и импорту. Стоимость доставки службой FedEx Ground, которая осуществляет доставку для бизнеса, вырастет в среднем на 5,9%, тогда как FedEx Freight - на 7,9%.

Также компания увеличит тарифы на грузоперевозки в пределах Канады и Мексики, а также между этими странами и государствами, граничащими с США.

"Эти изменения связаны с дополнительными затратами в связи со сложной операционной обстановкой, они позволят FedEx продолжить инвестировать денежные средства в улучшение услуг, обслуживание транспортного парка, технологические инновации и прочие сферы для повышения эффективности обслуживания клиентов", - говорится в сообщении компании.