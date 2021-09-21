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Это интересно 21.09.2021 20:42

FedEx повысит цены на доставку в начале 2022 года

Американская FedEx Corp., одна из крупнейших в мире транспортно-логистических компаний, увеличит стоимость поставок товаров с 3 января 2022 года, говорится в сообщении компании.

FedEx увеличит тарифы на все услуги по внутренней доставке в США, а также экспорту и импорту. Стоимость доставки службой FedEx Ground, которая осуществляет доставку для бизнеса, вырастет в среднем на 5,9%, тогда как FedEx Freight - на 7,9%.

Также компания увеличит тарифы на грузоперевозки в пределах Канады и Мексики, а также между этими странами и государствами, граничащими с США.

"Эти изменения связаны с дополнительными затратами в связи со сложной операционной обстановкой, они позволят FedEx продолжить инвестировать денежные средства в улучшение услуг, обслуживание транспортного парка, технологические инновации и прочие сферы для повышения эффективности обслуживания клиентов", - говорится в сообщении компании.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]