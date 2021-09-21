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ТЭК 21.09.2021 21:32

МЭА: Россия могла бы увеличить поставки газа в Европу для пополнения ПХГ перед отопительным сезоном

Россия выполняет свои обязательства перед европейскими партнерами, но могла бы нарастить экспорт газа в Европу для пополнения ПХГ до необходимого уровня в рамках подготовки к наступающему зимнему отопительному сезону.

"Судя по имеющейся информации, Россия выполняет свои долгосрочные контракты с европейскими партнерами, но ее экспорт в Европу снизился по сравнению с уровнем 2019 года. МЭА считает, что Россия могла бы сделать больше для увеличения доступности газа в Европу и обеспечить заполнение хранилищ до необходимого уровня в рамках подготовки к наступающему зимнему отопительному сезону", - говорится в сообщении МЭА.

МЭА полагает, что это также возможность для России подчеркнуть свою репутацию надежного поставщика на европейский рынок.

МЭА отмечает, что в будущем европейский газовый рынок может столкнуться с дополнительными стресс-тестами из-за незапланированных отключений электроэнергии и резких похолоданий, особенно если они произойдут в конце зимы. Уровни хранения газа в Европе значительно ниже пятилетних средних показателей, но ненамного ниже их предыдущих пятилетних минимумов, которые были достигнуты в 2017 году, отмечает агентство.

"Резкий рост цен на газ в Европе был вызван сочетанием сильного восстановления спроса и более жесткого, чем ожидалось, предложения, а также несколькими погодными факторами. К ним относятся особенно холодный и продолжительный отопительный сезон в Европе прошлой зимой, а также более низкая, чем обычно, доступность энергии ветра в последние недели. Европейские цены также отражают более широкую динамику мирового рынка газа", - говорится в сообщении.

В первом квартале 2021 года в Восточной Азии и Северной Америке были сильные похолодания. За ними последовали волны тепла в Азии и засуха в различных регионах, включая Бразилию.

"Все эти события усугубили тенденцию к росту спроса на газ. В Азии спрос на газ оставался высоким в течение года, в первую очередь за счет Китая, а также Японии и Кореи. Что касается предложения, то производство сжиженного природного газа во всем мире было ниже, чем ожидалось, из-за серии незапланированных отключений и задержек по всему миру, а также задержки технического обслуживания с 2020 года", - подчеркивает МЭА.

"Недавнее повышение мировых цен на природный газ является результатом множества факторов, и возлагать ответственность на переход на чистую энергию и вводить в заблуждение неправильно", - приводятся в сообщении слова исполнительного директора МЭА Фатиха Бироля.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]