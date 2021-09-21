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Финансы 21.09.2021 22:30

Беларусь продолжает переговоры с РФ о госкредите на $630 млн

Белорусская сторона ведет переговоры с правительством России о выделении нового госкредита на $630 млн, сроки и условия предоставления ресурсов пока обсуждаются, сообщили "Интерфаксу" в Минфине Беларуси.

"Эксперты работают над получением кредитной поддержки (от России - ИФ) в сумме $630 млн. По суммам траншей и срокам пока не готовы отвечать, так как ведется работа", - сказал представитель пресс-службы ведомства.

В то же время в Минфине не стали комментировать возможное целевое назначение обсуждаемого кредита, в частности, на компенсацию потерь Белоруссии от налогового маневра в нефтяной сфере РФ.

Как сообщалось, по данным международного рейтингового агентства S&P Global Rating, Белоруссия и Россия "снова близки к новому соглашению о ссуде, при этом первый транш будет выделен в ближайшие несколько месяцев". В сообщении отмечается, что правительство России рассматривает возможность предоставления кредита в размере $0,63 млрд, чтобы частично компенсировать убытки Белоруссии от налогового маневра в нефтяной сфере РФ, который ранее фактически сократил субсидии для Белоруссии.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ, КРЕДИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]