Беларусь продолжает переговоры с РФ о госкредите на $630 млн

Белорусская сторона ведет переговоры с правительством России о выделении нового госкредита на $630 млн, сроки и условия предоставления ресурсов пока обсуждаются, сообщили "Интерфаксу" в Минфине Беларуси.

"Эксперты работают над получением кредитной поддержки (от России - ИФ) в сумме $630 млн. По суммам траншей и срокам пока не готовы отвечать, так как ведется работа", - сказал представитель пресс-службы ведомства.

В то же время в Минфине не стали комментировать возможное целевое назначение обсуждаемого кредита, в частности, на компенсацию потерь Белоруссии от налогового маневра в нефтяной сфере РФ.

Как сообщалось, по данным международного рейтингового агентства S&P Global Rating, Белоруссия и Россия "снова близки к новому соглашению о ссуде, при этом первый транш будет выделен в ближайшие несколько месяцев". В сообщении отмечается, что правительство России рассматривает возможность предоставления кредита в размере $0,63 млрд, чтобы частично компенсировать убытки Белоруссии от налогового маневра в нефтяной сфере РФ, который ранее фактически сократил субсидии для Белоруссии.