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Здравоохранение 21.09.2021 19:18

Азербайджане зафиксировано 1,594 тыс. новых случаев COVID-19, 26 человек скончались

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 1 тыс. 594 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 475,053 тыс., сообщает во вторник республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 740 случаях заражения.

За сутки от коронавирусной инфекции скончались 26 человек (накануне - 22). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 6 тыс. 353.

От COVID-19 вылечились 439,08 тыс. человек (+2 тыс. 543 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 29 тыс. 620 человек.

За сутки медики провели тестов 13 тыс. 583 тестов на коронавирус против 7 тыс. 103 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 4 млн 764,847 тыс. тестов на COVID-19.

Б.Рустамбеков

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Тэги: КОРОНАВИРУС, COVID, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]