Азербайджане зафиксировано 1,594 тыс. новых случаев COVID-19, 26 человек скончались

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 1 тыс. 594 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 475,053 тыс., сообщает во вторник республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 740 случаях заражения.

За сутки от коронавирусной инфекции скончались 26 человек (накануне - 22). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 6 тыс. 353.

От COVID-19 вылечились 439,08 тыс. человек (+2 тыс. 543 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 29 тыс. 620 человек.

За сутки медики провели тестов 13 тыс. 583 тестов на коронавирус против 7 тыс. 103 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 4 млн 764,847 тыс. тестов на COVID-19.

Б.Рустамбеков