Отмена санкций в отношении Тегерана должна стать итогом переговоров по иранскому атому - президент Ирана

Тегеран желает вести такие переговоры по вопросу своей ядерной программы, которые привели бы к полной отмене антииранских санкций, заявил во вторник президент Ирана Ибрахим Раиси.
"Исламская Республика Иран считает полезными такие переговоры в ядерной сфере, финальным результатом которых станет отмена всех репрессивных санкций", - сказал он в выступлении на Генассамблее ООН.
Он подчеркнул, что хотя 15 докладов МАГАТЭ свидетельствовали о приверженности Тегерана его обязательствам в ядерной сфере, США в свою очередь не исполняют собственные обязательства и не отменяют санкции в отношении Ирана.
При этом, отметил президент, США вводили и новые санкции против Ирана. Однако кампания давления Вашингтона на Тегеран, по словам Раиси, провалилась, что осознают даже в самих США.
"И мы не доверяем обещаниям, которые делала администрация США", - также сказал он.
Он напомнил, что Иран не добивается создания ядерного оружия, и подобным вооружениям нет места в иранской оборонной доктрине и политике сдерживания. Раиси добавил, что подобный подход основан на религиозном декрете верховного лидера Ирана.
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