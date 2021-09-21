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Регион 21.09.2021 22:37

Отмена санкций в отношении Тегерана должна стать итогом переговоров по иранскому атому - президент Ирана

Тегеран желает вести такие переговоры по вопросу своей ядерной программы, которые привели бы к полной отмене антииранских санкций, заявил во вторник президент Ирана Ибрахим Раиси.

"Исламская Республика Иран считает полезными такие переговоры в ядерной сфере, финальным результатом которых станет отмена всех репрессивных санкций", - сказал он в выступлении на Генассамблее ООН.

Он подчеркнул, что хотя 15 докладов МАГАТЭ свидетельствовали о приверженности Тегерана его обязательствам в ядерной сфере, США в свою очередь не исполняют собственные обязательства и не отменяют санкции в отношении Ирана.

При этом, отметил президент, США вводили и новые санкции против Ирана. Однако кампания давления Вашингтона на Тегеран, по словам Раиси, провалилась, что осознают даже в самих США.

"И мы не доверяем обещаниям, которые делала администрация США", - также сказал он.

Он напомнил, что Иран не добивается создания ядерного оружия, и подобным вооружениям нет места в иранской оборонной доктрине и политике сдерживания. Раиси добавил, что подобный подход основан на религиозном декрете верховного лидера Ирана.

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Тэги: ИРАН, ПРЕЗИДЕНТ, АТОМ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]