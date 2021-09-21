Турция не признает вхождение Крыма в состав России - Эрдоган

Анкара выступает за поддержание территориальной целостности Украины и не считает действительным вхождение Крыма в состав РФ, заявил во вторник в выступлении перед Генассамблеей ООН президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"Мы придаем значение защите территориальной целостности и суверенитету Украины, включая Крым, аннексию которого мы не признаем", - сказал он.
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