Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9944 RUR   0.0232 GBR   2.3239 TRY   0.1961

Цена на нефть

21.09 $/bbl   WTI 70.56 0.27 Brent 74.36 0.44

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 22.09.2021 11:00

США выразили сомнение, что вопрос с представительством талибов в ООН будет решен в течение недели

Представитель американского Госдепа считает, что во время проходящей на сессии Генассамблеи ООН недели высокого уровня вопрос с представительством во всемирной организации движения "Талибан" решен не будет.

"Я думаю, что эта проблема не будет решена во время недели высокого уровня", - заявил он журналистам на брифинге.

Как сообщалось, захватившее власть в Афганистане движение "Талибан" попросило предоставить ему возможность выступить на Генассамблее (ГА) ООН.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш получил письмо от назначенного талибами министром иностранных дел Амира Хана Муттаки "с просьбой принять участие" в дебатах на высоком уровне, заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

В письме Муттаки заявил, что бывший президент Афганистана Ашраф Гани был "свергнут" 15 августа и что страны по всему миру "больше не признают его президентом".

В связи с этим, указывалось в письме, назначенный предыдущим правительством постпред Афганистана Гулам Исакзай "больше не представляет" страну в ООН. Талибы назначили своего постоянного представителя при ООН Сухайля Шахина.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ТАЛИБАН, ООН, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО


Похожие новости


США намерены оценивать сформированное талибами правительство Афганистана по его действиям - госдеп Переговоры между США и "Талибаном" провалились, поскольку стороны не смогли договориться о судьбе заключенных Гуантанамо - источник

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]