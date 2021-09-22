США выразили сомнение, что вопрос с представительством талибов в ООН будет решен в течение недели

Представитель американского Госдепа считает, что во время проходящей на сессии Генассамблеи ООН недели высокого уровня вопрос с представительством во всемирной организации движения "Талибан" решен не будет.
"Я думаю, что эта проблема не будет решена во время недели высокого уровня", - заявил он журналистам на брифинге.
Как сообщалось, захватившее власть в Афганистане движение "Талибан" попросило предоставить ему возможность выступить на Генассамблее (ГА) ООН.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш получил письмо от назначенного талибами министром иностранных дел Амира Хана Муттаки "с просьбой принять участие" в дебатах на высоком уровне, заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
В письме Муттаки заявил, что бывший президент Афганистана Ашраф Гани был "свергнут" 15 августа и что страны по всему миру "больше не признают его президентом".
В связи с этим, указывалось в письме, назначенный предыдущим правительством постпред Афганистана Гулам Исакзай "больше не представляет" страну в ООН. Талибы назначили своего постоянного представителя при ООН Сухайля Шахина.
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