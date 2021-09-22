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Дальнее зарубежье 22.09.2021 09:28

Мир достаточно большой для успешного развития всех стран - Си Цзиньпин

Страны мира способны добиваться своих задач, не нанося вред другим государствам, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

"Успех одной страны не должен обязательно означать неудачу другой", - сказал он в видеообращении к Генассамблее ООН. Западные СМИ отмечают, что китайский лидер таким образом, вероятно, намекал на противостояние его страны с США.

"Мир достаточно велик для того, чтобы все страны решали задачи по развитию и прогрессу", - добавил Си Цзиньпин.

По его словам, "мы должны стремиться к диалогу и инклюзивности, а не к конфронтации и отторжению".

Также Си Цзиньпин предостерёг страны от решения проблем за рубежом при помощи силы.

"Военные интервенции извне и так называемая демократическая трансформация не приносят ничего, кроме вреда", - считает он.

Ранее на ГА ООН президент США Джо Байден заверил, что не хочет новой холодной войны. Наблюдатели отметили, что, вероятно, в данном случае он намекал на непростые отношения Вашингтона с Пекином.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КИТАЙ, МИР, ГЕОПОЛИТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]