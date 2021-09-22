Встреча в ООН глав внешнеполитических ведомств США, Франции, Великобритании и Германии отменена

Запланированная ранее встреча глав внешнеполитических ведомств США, Франции, Великобритании и Германии отменена в связи с несовпадением графиков мероприятий, сообщил журналистам на брифинге высокопоставленный представитель американского Госдепартамента.
Я думаю, что графики помешали этой встрече на министерском уровне. Но многие из министров этих стран собираются встретиться друг с другом в других форматах", - сказал чиновник.
На вопрос, будет ли у госсекретаря США Энтони Блинкена двусторонняя встреча с главой МИД Франции Жан-Ив Ле Дрианом, он ответил: "Я ожидал бы, что у госсекретаря и министра иностранных дел будет возможность обменяться мнениями в какой-то момент в течение недели".
Как отмечают СМИ, он не сказал, что причиной отмены встречи может быть дипломатический кризис, связанный с отказом Австралии от приобретения у Франции подводных лодок.
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