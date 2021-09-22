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Дальнее зарубежье 22.09.2021 10:02

Встреча в ООН глав внешнеполитических ведомств США, Франции, Великобритании и Германии отменена

Запланированная ранее встреча глав внешнеполитических ведомств США, Франции, Великобритании и Германии отменена в связи с несовпадением графиков мероприятий, сообщил журналистам на брифинге высокопоставленный представитель американского Госдепартамента.

Я думаю, что графики помешали этой встрече на министерском уровне. Но многие из министров этих стран собираются встретиться друг с другом в других форматах", - сказал чиновник.

На вопрос, будет ли у госсекретаря США Энтони Блинкена двусторонняя встреча с главой МИД Франции Жан-Ив Ле Дрианом, он ответил: "Я ожидал бы, что у госсекретаря и министра иностранных дел будет возможность обменяться мнениями в какой-то момент в течение недели".

Как отмечают СМИ, он не сказал, что причиной отмены встречи может быть дипломатический кризис, связанный с отказом Австралии от приобретения у Франции подводных лодок.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: США, ГОСДЕП, ВСТРЕЧА, ОТМЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]