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Дальнее зарубежье 22.09.2021 09:14

Госсекретарь США, главы МИД Южной Кореи и Японии обсудят КНДР на встрече в Нью-Йорке

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министры иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги и Южной Кореи Чон Ый Ён встретятся в среду в Нью-Йорке, чтобы обсудить ситуацию вокруг КНДР, сообщил высокопоставленный представитель Госдепартамента США.

"Я считаю, что трехсторонняя встреча очень своевременна, учитывая ракетные испытания, которые мы видели только на прошлой неделе. Это хорошая возможность обменяться мнениями после этого", - заявил высокопоставленный чиновник в ходе пресс-конференции.

Он отметил, что "частота этих трехсторонних встреч увеличивается".

По его словам, подобные встречи являются "очень эффективным механизмом для обмена мнениями относительно позиций" не только в отношении Северной Кореи, но и в отношении вызовов в Индо-Тихоокеанском регионе, главным образом в отношении Китая.

Военные Южной Кореи и Японии в минувшую среду сообщили о пуске двух баллистических ракет с территории КНДР в сторону Японского моря, специалисты двух стран совместно с США занялись анализом информации о запусках.

Премьер-министр Японии Есихидэ Суга заявил, что пуски являются нарушением резолюций СБ ООН и несут угрозу всему региону.

Кроме того, ранее Северная Корея сообщила об успешных испытаниях крылатых ракет.

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Тэги: США, ЮЖКОРЕЯ, ЯПОНИЯ, КНДР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]