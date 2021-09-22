Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9944 RUR   0.0232 GBR   2.3239 TRY   0.1961

Цена на нефть

21.09 $/bbl   WTI 70.56 0.27 Brent 74.36 0.44

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 22.09.2021 10:26

Госкомздрав КНР сообщил о возможном новом очаге распространения коронавируса внутри страны

Во вторник в административном центре северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян городе Харбине было выявлено три новых случая заражения коронавирусом внутреннего происхождения, сообщил в среду Госкомитет здравоохранения КНР.

Во избежание распространения инфекции городские власти на неделю закрыли детские сады и средние школы, кинотеатры, спортивные залы, начали кампанию массового тестирования населения.

Жителям рекомендовано избегать поездок на общественном транспорте, по возможности не выходить из дома. Ряд районов Харбина объявлен зоной "среднего риска заражения".

До сообщения о выявлении внутренней коронавирусной инфекции в Харбине очагом ее распространения стала юго-восточная провинция Фуцзянь, где с 10 сентября было зарегистрировано 418 случаев заражения, не связанных с "импортированными" из-за рубежа.

Провинция Хэйлунцзян граничит с Россией и поддерживает тесные связи с приграничными районами РФ.

С начала пандемии COVID-19 в Китае зафиксирован 95 тыс. 851 случай заражения коронавирусом, 4 тыс. 636 случаев летального исхода от связанных с ним заболеваний.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КИТАЙ, КОРОНАВИРУС, РАСПРОСТРАНЕНИЕ


Похожие новости


Пекин обвинил США в попытке свалить на Китай вину за COVID-19 Более 30 китайских чиновников привлечены к ответственности за просчеты в работе по борьбе с COVID-19 Китай усиливает борьбу с COVID-19 Коронавирус продолжает распространяться в Китае - данные Госкомздрава КНР Остановить распространение коронавируса внутри Китая пока не удается - данные Госкомздрава КНР В Китае в понедельник зарегистрировано рекордное число случаев CОVID-19 с января текущего года - Госкомздрав КНР

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]