Госкомздрав КНР сообщил о возможном новом очаге распространения коронавируса внутри страны

Во вторник в административном центре северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян городе Харбине было выявлено три новых случая заражения коронавирусом внутреннего происхождения, сообщил в среду Госкомитет здравоохранения КНР.
Во избежание распространения инфекции городские власти на неделю закрыли детские сады и средние школы, кинотеатры, спортивные залы, начали кампанию массового тестирования населения.
Жителям рекомендовано избегать поездок на общественном транспорте, по возможности не выходить из дома. Ряд районов Харбина объявлен зоной "среднего риска заражения".
До сообщения о выявлении внутренней коронавирусной инфекции в Харбине очагом ее распространения стала юго-восточная провинция Фуцзянь, где с 10 сентября было зарегистрировано 418 случаев заражения, не связанных с "импортированными" из-за рубежа.
Провинция Хэйлунцзян граничит с Россией и поддерживает тесные связи с приграничными районами РФ.
С начала пандемии COVID-19 в Китае зафиксирован 95 тыс. 851 случай заражения коронавирусом, 4 тыс. 636 случаев летального исхода от связанных с ним заболеваний.
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