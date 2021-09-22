АБР улучшил прогноз роста ВВП Азербайджана в 2021г до 2,2%

Азиатский банк развития (АБР) рост ВВП Азербайджана в 2021 году прогнозирует на уровне 2,2%, отмечается в Asian Development Outlook 2021 Update, опубликованном в среду.
В апреле АБР рост ВВП Азербайджана в текущем году прогнозировал на уровне 1,9%.
При этом банк сохранил оценку экономического роста Азербайджана на 2022 год на уровне 2,5%, сообщает «Интерфакс-Азербайджан».
По прогнозам АБР, среднегодовая инфляция в Азербайджане в 2021 году составит 4,5% (апрельский прогноз – 3,5%), но замедлится до 3% в 2022 году (соответствует прогнозу в апреле).
По оценкам АБР, профицит платежного баланса Азербайджана по итогам 2021 года составит 7% ВВП (апрельский прогноз - 3,9% ВВП), в 2022 году – 8,1% ВВП (апрельский прогноз - 5,5% ВВП).
Правительство Азербайджана на 2021 год прогнозирует рост ВВП на уровне 4,6%, среднегодовую инфляцию – на уровне 4,9%
Спад ВВП Азербайджана в 2020 году в связи ограничениями из-за COVID-19 и снижением добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ составил 4,3%, инфляция – 2,8%.
А.Азизов
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