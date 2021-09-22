Главу МИД Хорватии в октябре ждут с визитом в Азербайджане

Министр иностранных дел и европейской интеграции Хорватии Гордан Грлич-Радман в октябре может совершить визит в Азербайджан, сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» дипломатический источник.

«Азербайджанская сторона на минувшей неделе передала официальное приглашение для главы МИД Хорватии посетить Баку с официальным визитом в октябре текущего года», - сообщил источник.

По словам источника, в ближайшее время также состоится второе заседание азербайджано-хорватской комиссии по экономическим вопросам, на которой будет обсуждаться усиление торгового взаимодействия с компаниями из Хорватии.

Э.Шафиев