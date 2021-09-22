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Внутренняя политика 22.09.2021 11:03

Главу МИД Хорватии в октябре ждут с визитом в Азербайджане

Министр иностранных дел и европейской интеграции Хорватии Гордан Грлич-Радман в октябре может совершить визит в Азербайджан, сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» дипломатический источник.

«Азербайджанская сторона на минувшей неделе передала официальное приглашение для главы МИД Хорватии посетить Баку с официальным визитом в октябре текущего года», - сообщил источник.

По словам источника, в ближайшее время также состоится второе заседание азербайджано-хорватской комиссии по экономическим вопросам, на которой будет обсуждаться усиление торгового взаимодействия с компаниями из Хорватии.

Э.Шафиев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ХОРВАТИЯ, МИД, ПРИГЛАШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]