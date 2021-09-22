Азербайджанские и турецкие саперы очистили в Карабахе около 12 тыс. га от мин и неразорвавшихся снарядов

Инженерно-саперные подразделения Азербайджанской Армии совместно с турецкими саперами в Карабахе очистили от мин и неразорвавшихся снарядов территорию в 11,9 тыс. га, сообщает министерство обороны Азербайджана.

«Инженерно-фортификационные подразделения оснащены техникой производства турецкой компании «ASFAT ASH». На сегодня от мин и неразорвавшихся снарядов очищена территория в 11,9 тыс. гектаров. В целом, обезврежено более 16 тыс. мин и снарядов», - отмечает Минобороны.

Кроме того, также ведутся инженерные работы по прокладке новых дорог снабжения до позиций Азербайджанской армии расположенных в горных территориях.

Б.Рустамбеков