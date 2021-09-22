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Карабах 22.09.2021 10:45

Азербайджанские и турецкие саперы очистили в Карабахе около 12 тыс. га от мин и неразорвавшихся снарядов

Инженерно-саперные подразделения Азербайджанской Армии совместно с турецкими саперами в Карабахе очистили от мин и неразорвавшихся снарядов территорию в 11,9 тыс. га, сообщает министерство обороны Азербайджана.

«Инженерно-фортификационные подразделения оснащены техникой производства турецкой компании «ASFAT ASH». На сегодня от мин и неразорвавшихся снарядов очищена территория в 11,9 тыс. гектаров. В целом, обезврежено более 16 тыс. мин и снарядов», - отмечает Минобороны.

Кроме того, также ведутся инженерные работы по прокладке новых дорог снабжения до позиций Азербайджанской армии расположенных в горных территориях.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: КАРАБАХ, МИНЫ, ОЧИСТКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]