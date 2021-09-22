Президента Чехии выписали из больницы

Президента Чехии Милоша Земана в среду выписали из больницы после полного обследования, сообщает Associated Press.

76-летнего Земана госпитализировали 14 сентября. В больнице он прошел полное плановое обследование, отметили в его офисе. Компьютерная томография и анализы не выявили никаких серьезных проблем или заболеваний.

В 2019 году чешского президента также госпитализировали на четыре дня для проведения обследования.