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Дальнее зарубежье 22.09.2021 14:44

Президента Чехии выписали из больницы

Президента Чехии Милоша Земана в среду выписали из больницы после полного обследования, сообщает Associated Press.

76-летнего Земана госпитализировали 14 сентября. В больнице он прошел полное плановое обследование, отметили в его офисе. Компьютерная томография и анализы не выявили никаких серьезных проблем или заболеваний.

В 2019 году чешского президента также госпитализировали на четыре дня для проведения обследования.

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Тэги: ЧЕХИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ЗДОРОВЬЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]