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Дальнее зарубежье 22.09.2021 15:43

Драги обсудил с Путиным Афганистан и подготовку к G20 - итальянские СМИ

Председатель Совета министров Италии Марио Драги обсудил в среду по телефону ситуацию проблему Афганистана с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщают итальянские СМИ со ссылкой на канцелярию Драги.

В сообщениях отмечается, что еще одной темой стала подготовка к саммиту G20, который состоится в конце октября в Риме.

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Тэги: ИТАЛИЯ, РОССИЯ, ЛИДЕРЫ, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]