Драги обсудил с Путиным Афганистан и подготовку к G20 - итальянские СМИ

Председатель Совета министров Италии Марио Драги обсудил в среду по телефону ситуацию проблему Афганистана с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщают итальянские СМИ со ссылкой на канцелярию Драги.
В сообщениях отмечается, что еще одной темой стала подготовка к саммиту G20, который состоится в конце октября в Риме.
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