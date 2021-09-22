Драги обсудил с Путиным Афганистан и подготовку к G20 - итальянские СМИ

Председатель Совета министров Италии Марио Драги обсудил в среду по телефону ситуацию проблему Афганистана с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщают итальянские СМИ со ссылкой на канцелярию Драги.

В сообщениях отмечается, что еще одной темой стала подготовка к саммиту G20, который состоится в конце октября в Риме.