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Финансы 22.09.2021 14:33

Банки в Азербайджане за 8 месяцев увеличили портфель бизнес-кредитов на 4%, потребкредиты - на 13%

Банки в Азербайджане в январе-августе 2021 года увеличили портфель по бизнес-кредитам, ипотечным кредитам и потребительскому кредитованию.

Согласно данным Центробанка, на 31 августа 2021 года кредитный портфель банков оценивается в 15 млрд 206,8 млн манатов (рост по сравнению с показателем на конец 2020 года на 7,4% - ИФ).

За 8 месяцев банки увеличили портфель бизнес-кредитов на 3,9% - до 8 млрд 810 млн манатов или 57,9% всего кредитного портфеля.

Портфель по потребительскому кредитованию банков за отчетный период увеличился на 12,9% - до 4 млрд 132,9 млн манатов, удельный вес – 27,2%.

За 8 месяцев банки в Азербайджане увеличили портфель по ипотечным кредитам на 12,2% - до 2 млрд 263,9 млн манатов или 14,9% всего кредитного портфеля банков.

В Азербайджане на 31 августа 2021 года лицензию на деятельность имеют 26 банков.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БАНКИ, КРЕДИТЫ, БИЗНЕС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]