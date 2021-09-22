Банки в Азербайджане за 8 месяцев увеличили портфель бизнес-кредитов на 4%, потребкредиты - на 13%

Банки в Азербайджане в январе-августе 2021 года увеличили портфель по бизнес-кредитам, ипотечным кредитам и потребительскому кредитованию.

Согласно данным Центробанка, на 31 августа 2021 года кредитный портфель банков оценивается в 15 млрд 206,8 млн манатов (рост по сравнению с показателем на конец 2020 года на 7,4% - ИФ).

За 8 месяцев банки увеличили портфель бизнес-кредитов на 3,9% - до 8 млрд 810 млн манатов или 57,9% всего кредитного портфеля.

Портфель по потребительскому кредитованию банков за отчетный период увеличился на 12,9% - до 4 млрд 132,9 млн манатов, удельный вес – 27,2%.

За 8 месяцев банки в Азербайджане увеличили портфель по ипотечным кредитам на 12,2% - до 2 млрд 263,9 млн манатов или 14,9% всего кредитного портфеля банков.

В Азербайджане на 31 августа 2021 года лицензию на деятельность имеют 26 банков.

Х.Насирзаде