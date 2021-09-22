Пока не ясно, когда Путин выйдет из самоизоляции - Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока сложно назвать дату выхода главы государства из самоизоляции, однако подчеркнул, что Владимир Путин активно работает удаленно.
"Нет, пока точно вам не могу сказать. Но я еще раз повторяю: вы видите, график такой достаточно заполненный, поэтому, собственно, сути рабочего процесса никоим образом это не затрагивает и не меняет", - сказал Песков журналистам в среду.
Он добавил, что пока сложно сказать, как президент проведет свой день рождения (7 октября).
"Идут рабочие будни, поэтому я вам сказать точно не могу. Но, как правило, в дни рождения президент все-таки как-то встречается и с друзьями, и с родными", - пояснил пресс-секретарь главы государства.
Песков добавил, что пока до дня рождения президента "все-таки далеко" и оставил без уточнения вопрос, закончится ли самоизоляция к этому времени.
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